Матч Другої ліги між Черкащиною та Ярудом перенесений через COVID-19
10:52 - Читать на русском
Матч 8-го туру Другої ліги між Черкащиною та Ярудом відбудеться пізніше запланованої дати.
Матч скасовано
Причиною стало масове зараження у стані Яруда – коронавірус виявили у 8 гравців та 2 працівників маріупольського клубу, повідомляє його офіційна сторінка на Facebook.
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Окрім того, Яруд у своєму проханні ПФЛ зазначив, що ще 4 футболісти травмовані, а один дискваліфікований.
Зазначимо, що матч мав відбутись 24 жовтня. Нова дата поєдинку Другої ліги буде озвучена адміністрацією ПФЛ найближчим часом.
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