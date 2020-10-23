Матч 8-го туру Другої ліги між Черкащиною та Ярудом відбудеться пізніше запланованої дати.

Причиною стало масове зараження у стані Яруда – коронавірус виявили у 8 гравців та 2 працівників маріупольського клубу, повідомляє його офіційна сторінка на Facebook.

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Окрім того, Яруд у своєму проханні ПФЛ зазначив, що ще 4 футболісти травмовані, а один дискваліфікований.

Зазначимо, що матч мав відбутись 24 жовтня. Нова дата поєдинку Другої ліги буде озвучена адміністрацією ПФЛ найближчим часом.

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