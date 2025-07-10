Черговий матч Динамо на передсезонних зборах може бути недоступним для перегляду.

Динамо наразі перебуває на літньому зборі в Австрії. Киян вже зіграли двічі з Кішвардою, попереду гра проти Мітьюлланда, а третім суперником команди Шовковського буде Вест Бромвіч.

Динамо не повернеться до Києва перед стартом УПЛ – відомо, де базуватиметься команда

Як повідомляє BBC, гра проти англійського клубу має відбутися за зачиненими дверима, тобто без глядачів. Спаринги Динамо показували в прямому ефірі на клубному Youtube-каналі, також зустрічі транслював Football Hub.

Прес-служба киян ніяк не прокоментувала наразі інформацію про трансляцію матчу з Вест Бромвічем. Однак Football Hub запланував показ гри.

Нагадаємо, зустріч Динамо з англійською командою відбудеться у п'ятницю 11 липня. Початок гри о 12:00 за київським часом.

Шахтар – Ільвес: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи