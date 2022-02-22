Президент УАФ Андрій Павелко вірить у вихід підопічних Олександра Петракова на чемпіонат світу в Катарі.

"Матч з Шотландією – це матч року, а може і останнього десятиліття.

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Ми вважаємо, що збірна України може виступити в стикових матчах за право вийти на ЧС 2022 дуже потужно. Бажаю нашим гравцям і тренерському штабу викластися по повній, щоб вболівальники раділи грі нашої команди", – сказав Павелко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок Шотландія – Україна відбудеться 24 березня. У разі вдалого результату "синьо-жовті" зійдуться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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