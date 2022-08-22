Як відомо, вже завтра, 23 серпня, стартує новий сезон української Прем'єр-ліги. Історичний чемпіонат стикнеться з реаліями військового часу, коли під час матчу можливі ракетні удари. Юнацька першість, яка традиційно проводиться днем раніше, вже стикнулась з вимушеною паузою через повітряну тривогу.

Протокол безпеки в УПЛ – футболісти отримали інструкції у разі повітряної тривоги

Наприкінці поєдинку між Чорноморцем і Вересом (на 86-й хвилині), який проходив у Києві на стадіоні Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, пролунала сирена. Диктор оголосив про повітряну тривогу і попросив команди і сіддівську бригаду покинути поле та перейти до бомбосховища. На щастя, тайм-аут тривав недовго – вже через 18 хвилин пролунав відбій, а ще черз 7 хвилин команди змогли продовжити гру (загалом вимушена пауза тривала 25 хвилин).

До слова, це був перший матч у цьому сезоні, який довелося перервати через повітряну тривогу. На момент зупинки зустрічі одесити вели з рахунком 3:1.

"У липні здружився з хлопцями із Пахтакора, у серпні вони загинули": жив із Сабо, відмовив Спартаку, підіймав наш футзал

Після відбою повітряної тривоги команди повертаються на поле та отримують 5 хвилин для розминки і матч дограють pic.twitter.com/0TYavQVr62 — Oleksandr Ryzhenko (@TheRyzhenko) August 22, 2022

*Момент із оголошенням повітряної тривоги з 1:33:35