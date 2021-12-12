Матч чемпіонату Туреччини нагадав водне поло, але стан газону гравців не злякав: вірусне відео
14:04 - Читать на русском
Поєдинок 7-го туру молодіжної першості Туреччини між Антальяспором U-19 і Трабзонспором U-19 привернув увагу мільйонів людей. Все через стан поля.
Очне протистояння команд відбувалось під акомпанемент проливного дощу. Це дуже вплинуло на стан газону.
Футболістка Челсі корпусом нокаутувала хлопця, який вибіг на поле в матчі ЛЧ: відео
Дренаж не справлявся з опадами, тому на одному з флангів утворилась величезна калюжа, яка дуже нагадувала басейн для водного поло. Гравцям було непросто рухатись цією частиною з м'ячем.
Навіть попри такі умови, Антальяспор U-19 і Трабзонспор U-19 обмінялись голами, а зустріч завершилась нічиєю 1:1.
Космічний Лєвандовскі: як поляк скинув Мессі та Роналду з бомбардирського п’єдесталу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter