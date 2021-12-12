Поєдинок 7-го туру молодіжної першості Туреччини між Антальяспором U-19 і Трабзонспором U-19 привернув увагу мільйонів людей. Все через стан поля.

Очне протистояння команд відбувалось під акомпанемент проливного дощу. Це дуже вплинуло на стан газону.

Футболістка Челсі корпусом нокаутувала хлопця, який вибіг на поле в матчі ЛЧ: відео

Дренаж не справлявся з опадами, тому на одному з флангів утворилась величезна калюжа, яка дуже нагадувала басейн для водного поло. Гравцям було непросто рухатись цією частиною з м'ячем.

Навіть попри такі умови, Антальяспор U-19 і Трабзонспор U-19 обмінялись голами, а зустріч завершилась нічиєю 1:1.

Antalyaspor U19 - Trabzonspor U19 karşılaşması an itibariyle "havuzda" oynanıyor!



Sporcu sağlığı diye bir şey duydunuz mu? @TFF_Org



@cagriarslan58pic.twitter.com/Twge6002Nd — FCN Blog (@fcnblog) December 11, 2021

Космічний Лєвандовскі: як поляк скинув Мессі та Роналду з бомбардирського п’єдесталу