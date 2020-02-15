Матч чемпіонату Іспанії перенесено на невизначений термін – незвична причина

Матч між Ейбаром та Реал Сосьєдадом не відбудеться у заплановану дату.

Матч Ейбар – Реал Сосьєдад скасований через забрудненість повітря в регіоні Салдібара, повідомляє Marca.

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Сталось це через пожежу на сміттєвому полігоні міста Салдібара, яке розташоване поруч з Ейбаром, де мав відбутись поєдинок. Департамент охорони здоров'я уряду країни Басків рекомендував в найближчі дні не проводити спортивні заходи через погану якість повітря.

Жителям рекомендується не провітрювати приміщення, і обмежити своє перебування на відкритому повітрі. Відповідні висновки відправлені мерам міст Салдібара, Ермуа і Ейбара. Додамо, що нова дата поєдинку поки невідома.

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