Після поєдинку АПЛ між Челсі та Фулхемом відбувся дивний епізод за участі правоохоронців.

У Лондоні біля стадіону Стемфорд Брідж спалахнула паніка через повідомлення про можливого стрільця. Як повідомляє Metro, поліція затримала 16-річного підлітка з муляжем зброї неподалік від арени Челсі.

Челсі нарешті забрав бунтівного конкурента Мудрика в Манчестер Юнайтед – фінал трансферної саги

Юнак, імовірно, прямував на комік-кон, коли його перехопили офіцери. У мережі швидко поширилися чутки про затримання озброєного зловмисника, які згодом офіційно спростували у Скотланд-Ярді. Відео з місця події показало, як хлопця повалили на землю кілька поліцейських.

"16-річного хлопця затримали за підозрою у володінні реалістичною імітацією зброї. Повідомлялося, що він демонстрував предмет, схожий на пістолет, і рухався в напрямку натовпу. Ніхто не постраждав. Ми закликаємо утриматися від поширення неправдивої інформації та фото затриманих", – заявили в поліції.

З’ясувалося, що підліток був у костюмі з символікою корпорації Umbrella з відомої відеоігрової серії Resident Evil. Однією з версій слідства є те, що він просто прямував на ігрову конвенцію в Лондоні.

BREAKING: An attempted mass shooter has been arrested near Stamford Bridge after the Chelsea game.



He was wearing a helmet, had a vest on, armed with a gun and carrying extra ammunition pic.twitter.com/AhP567E7us — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) August 30, 2025

Челсі здобув скандальну перемогу над Фулхемом – Енцо Фернандес оформив гол+пас