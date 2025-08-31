Матч Челсі проти Фулхема завершився панікою – зброя і жорстке затримання підлітка (ВІДЕО)
Після поєдинку АПЛ між Челсі та Фулхемом відбувся дивний епізод за участі правоохоронців.
У Лондоні біля стадіону Стемфорд Брідж спалахнула паніка через повідомлення про можливого стрільця. Як повідомляє Metro, поліція затримала 16-річного підлітка з муляжем зброї неподалік від арени Челсі.
Челсі нарешті забрав бунтівного конкурента Мудрика в Манчестер Юнайтед – фінал трансферної саги
Юнак, імовірно, прямував на комік-кон, коли його перехопили офіцери. У мережі швидко поширилися чутки про затримання озброєного зловмисника, які згодом офіційно спростували у Скотланд-Ярді. Відео з місця події показало, як хлопця повалили на землю кілька поліцейських.
"16-річного хлопця затримали за підозрою у володінні реалістичною імітацією зброї. Повідомлялося, що він демонстрував предмет, схожий на пістолет, і рухався в напрямку натовпу. Ніхто не постраждав. Ми закликаємо утриматися від поширення неправдивої інформації та фото затриманих", – заявили в поліції.
З’ясувалося, що підліток був у костюмі з символікою корпорації Umbrella з відомої відеоігрової серії Resident Evil. Однією з версій слідства є те, що він просто прямував на ігрову конвенцію в Лондоні.
Челсі здобув скандальну перемогу над Фулхемом – Енцо Фернандес оформив гол+пас