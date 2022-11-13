Поєдинок 14-го туру Суперліги Бешикташ – Антальяспор відбудеться в інший день.

У неділю, 13 листопада, в центрі Стамбула стався вибух. Влада Туреччини підозрює, що це був теракт. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 6 осіб, ще близько сотні отримали поранення.

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Поєдинок Бешикташ – Антальяспор, який мав стартувати сьогодні о 20:00, вирішили перенести через трагедію. Матч пройде в інший день, повідомляє Федерація футболу Туреччини, яка висловила співчуття родинам загиблих.

Зауважимо, обидві команди перебувають в середині турнірної таблиці Суперліги. Бешикташ іде 8-м, Антальяспор – 11-м.

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