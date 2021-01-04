Сильний дощ остаточно зіпсував стан газону на стадіоні Санта Клари. Команди спробували розпочати гру, але вже на 6-й хвилині рефері був змушений забрати команди з поля.

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Пізніше стало відомо, що поєдинок таки дограють. Це станеться вже 4 січня, а гра відновиться з шостої хвилини за рахунку 0:0. Більше яскравих фото із зірваної гри дивіться тут.

Додамо, що Санта Клара після одинадцяти турів розташувалася в середині таблиці, маючи у своєму активі 13 очок, а Бенфіка своєю чергою з 27 очками посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

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