Скандали через перенесений матч 27 туру Ла Ліги Барселона – Осасуна (3:0) не вщухають навіть після проведення поєдинку. Памплонський клуб подав скаргу через участь в грі Іньїго Мартінеса, пише Marca.

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Клуб із Памплони посилається на 5 статтю ФІФА, яка встановлює час, який має пройти, перш ніж гравець повернеться до матчів за свій клуб після травми під час міжнародної перерви.

"Якщо гравець пропустив або знявся з заявки збірної через травму, він не може грати за свій клуб протягом п'яти днів після останнього матчу збірних, якщо тільки національна федерація прямо не звільнить гравця", – йдеться в статті.

Нагадаємо, що Іспанія зіграла з Нідерландами в неділю, тому минуло чотири дні після того чвертьфінального матчу Ліги націй. Осасуна зараз розслідує, чи був Іньїго Мартінес звільнений федерацією. Якщо ні – Барселоні може загрожувати технічна поразка в матчі.

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