Перший півфінал Ліги чемпіонів Барселона – Інтер може бути перенесений через блекаут в Іспанії.

Матч Барселона – Інтер може не відбутися у запланований термін 30 квітня. Як інформує El Desmarque, влада Іспанії може оголосити надзвичайний стан у регіонах, які звернуться з відповідним проханням. Якщо Каталонія попросить про внесення таких змін, гру буде перенесено.

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В Іспанії трапився перший подібний прецедент. Матч Сегунди Альмерія – Расінг де Феррол був скасований трохи менше ніж за годину до початку.

Інтер планує прибути до столиці Каталонії у вівторок вдень. Повідомляється, що проблеми з електрикою вже призвели до скасування авіарейсів.

Нагадаємо, що сьогодні в Іспанії, Португалії та Франції зникло електропостачання. Влада Португалії заявила, що це сталося через рідкісне явище – "атмосферну вібрацію".

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