Проведення поєдинку між Астон Віллою та Тоттенхемом, що запланований на середу, 13 січня, залишається під питання через COVID-19 у "левів", стверджує журналіст Девід Орнштайн.

Коронавірус може зірвати ще 2 матчі АПЛ за участі грандів

Через це АПЛ розглядає можливість зміни графіку. Замість вищезгаданого поєдинку Тоттенхем 13 січня може зіграти перенесений матч з Фулхемом. Щоб "коттеджери" мали більше часу на відновлення перед матчем з Челсі, який запланований на 15 січня, його можуть перенести на 16 число.

Зазначимо, що раніше випадки коронавірусу були зафіксовані у Брайтоні, Ньюкаслі, Ман Сіті, МЮ та інших клубах. Також було скасовано кілька матчів.

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