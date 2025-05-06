Поєдинок 37-го туру АПЛ між Тоттенхемом та Астон Віллою буде зіграний в іншу дату.

Матч Астон Вілла – Тоттенхем мав бути зіграний 18 травня, однак гру перенесли на 16-те число, повідомляє офіційний сайт "вілланів".

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На це рішення впливає фінал Ліги Європи. Річ у тім, що "шпори" перемогли в першому півфіналі Буде-Глімт (3:1), тож вже 8 травня можуть гарантувати собі вихід у фінал Ліги Європи, який запланований на 21 травня.

Додамо, що попри успішний єврокубковий сезон, у АПЛ Тоттенхем відверто провалився – 16-те місце з мінімальними шансами піднятись на 12 сходинку. Астон Вілла наразі на сьомій позиції та має шанси на потрапляння у зону Ліги чемпіонів – до четвертого місця лише 3 бали.

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