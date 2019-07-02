Матар, яким цікавилось Динамо, може продовжити кар'єру в Росії

Нападник Олімпіка Матар Дійє звернув на себе увагу російських клубів.

Сенегалець зацікавив деякі московські клуби, стверджує Чемпионат.

Динамо може повернутись до трансферу Матара – Гельзін назвав справжню причину зриву переходу

Раніше 21-річного нападника пов'язували з трансфером в Динамо. Він навіть зіграв один товариський матч за киян, однак перехід так і не відбувся. Тепер за бомбардира Олімпіка готові поборотися клуби з Росії.

У цьому сезоні Матар провів за донецьку команду 13 матчів, в яких відзначився 7 голами і 1 асистом.

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