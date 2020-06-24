Матар Дійє покинув Карпати, – журналіст

Сенегальський форвард Матар Дійє покинув львівський клуб по завершенні орендної угоди.

Орендна угода Матара Дійє з Карпатами добігла кінця і сторони вирішили не продовжувати її, повідомляє журналіст Олег Барков у своєму телеграм-каналі.

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Зазначається, що форвард покинув розташування львівського клубу ще 22 червня та повернувся в Олімпік.

До слова, Дійє провів лише 3 матчі у складі Карпат, записавши до свого активу 1 гол.

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