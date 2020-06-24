Матар Дійє покинув Карпати, – журналіст

Україна — 16:48 805
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Рябоконь – в топ-20 "найвідданіших" тренерів світу, найбільший попит мають аргентинські фахівці
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Додо не цікавить ПСЖ та Баварію – категоричні заяви ЗМІ б'ють по амбіціях захисника ШахтаряУкраїна — 15:55 1206
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"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом ПепаНімеччина — 14:07 2601
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Шаран може покинути ОлександріюУкраїна — 13:18 4655
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Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дату останнього Класичного в сезоніУкраїна — 12:53 1249