Нападник підписав із Горіцею контракт терміном на 2 роки та виступатиме під 98 номером, повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.

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"Відчуття дуже добре, я щасливий, що все нарешті закінчилося. Я готовий зробити все можливе з першої секунди і спробувати допомогти команді. Я розмовляв з Шеріфом (екс-форвард Горіци – прим. "Футбол 24") до остаточного рішення, він дуже красиво говорив про клуб, місто, товаришів по команді, професійний штаб, людей з клубу.

Він трохи познайомив мене з лігою. Звичайно, я дивився деякі ігри, так що я можу сказати щоб знати, що мене чекає. Мені подобається, що в лізі багато технічно сильних гравців, я вірю, що своїм стилем гри я добре впишуся в гру Горіци", – поділився Дійє у коментарі прес-службі клубу.

Нагадаємо, Дійє виступав в УПЛ з січні 2019 року у складі Олімпіка, до якого перейшов із італійського Есте у статусі вільного агента. З лютого по червень 2020-го виступав на правах оренди за львівські Карпати. У минулому сезоні провів в УПЛ 17 поєдинків, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

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