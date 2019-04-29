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Мата: Здається, що ніхто не хоче посідати третє і четверте місця в АПЛ

06:30 316 Читать на русском
Мата: Здається, що ніхто не хоче посідати третє і четверте місця в АПЛ
Хуан Мата / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата поділився враженнями після матчу 36-го туру АПЛ з Челсі (1:1).

"Ми розчаровані, ми безумовно хотіли перемогти. І ми засмучені після гарного першого тайму. Коли топ-4 так близько, а ми виконали неймовірну роботу за останні місяці, щоб туди дістатися, дуже важко.

Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1– відео голів та огляд матчу

Так ми і повинні починати кожен матч. Особливо вдома. Ми створили супернику проблеми і дуже добре грали, особливо в першому таймі.

Здається, що ніхто не хоче посідати третє і четверте місця. Всі відчувають проблеми. Потрібно набрати шість очок, але більше від нас нічого не залежить", – цитує Мату BBC.

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