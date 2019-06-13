Мата зацікавив турецькі гранди

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Хуан Мата потрапив до сфери зацікавлень стамбульських Галатасарая і Фенербахче.

Досвідчений іспанець може перебратися до турецької Суперліги, повідомляє Daily Mail.

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Послугами Мати цікавляться чемпіон країни Галатасарай та ще один гранд – Фенербахче, що провів невдалий сезон і фінішував лише 6-м. Контракт півзахисника з Манчестер Юнайтед діє до кінця червня. Манкуніанці запропонували йому продовжити угоду на рік, але Мата хоче оцінити всі пропозиції перед прийняттям рішення. Раніше інтерес до 31-річного хавбека приписували Барселоні.

У сезоні 2018/19 Хуан Мата провів лише 22 матчі в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 асисти.

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