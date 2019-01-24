Мата зацікавив 4 європейських топ-клуби

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Хуан Мата потрапив до сфери зацікавлень провідних клубів континенту.

Досвідченим іспанським хавбеком цікавляться Арсенал, ПСЖ, Ювентус і Барселона, стверджує Mirror.

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Контракт 31-річного Мати з манкуніанцями завершує дію влітку 2019 року, тому він вже може вести перемовини щодо переходу на правах вільного агента після завершення сезону. Головний претендент на іспанця – Арсенал, адже сам гравець не проти залишитися в АПЛ, а з керманичем "канонірів" Унаї Емері він працював у Валенсії.

У сезоні 2018/19 Хуан Мата провів 15 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 2 м'ячі та зробив 2 асисти.

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