Атакувальний хавбек відмовився від переїзду в Саудівську Аравію, стверджує Sport.es. Неназваний клубу двічі намагався переманити футболіста.

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За інформацією джерела, спочатку Мата отримав пропозицію з зарплатою у 16 мільйонів євро на рік, але відхилив її. Аравійці не зупинилися і запропонували 32-річному іспанцеві 20 мільйонів євро на рік, але футболіст знову відмовився. Мата вважає, що він все ще корисний для МЮ, і що клуб здатний поборотися за трофеї на всіх рівнях.

Нагадаємо, Хуан перебрався у Ман Юнайтед з Челсі у 2014 році за 45 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів за манкуніанців 37 матчів, забив три голи і зробив сім результативних передач. Контракт Мати, за яким він отримує 9 млн євро, закінчується влітку 2021 року.

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