Мата залишиться у Манчестер Юнайтед, – Sky Sports

Півзахисник Хуан Мата близький до підписання нового контракту з англійським Манчестер Юнайтед.

Досвідчений іспанець готовий залишитися на Олд Траффорд. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, у перемовинах Мати з босами МЮ намітився прогрес і сторони близькі до підписання нового контракту. Невдовзі "червоні дияволи" можуть оголосити про продовження співпраці з 31-річним хавбеком, чинна угода якого завершує дію 30 червня. Очікується, що вихованець академії Реала проведе за Юнайтед ще 1 рік.

У сезоні 2018/19 Хуан Мата провів лише 22 матчі в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 асисти. Майбутній сезон стане шостим у футболці Манчестер Юнайтед для іспанського півзахисника.

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