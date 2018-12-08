Мата забив 50-й гол в АПЛ – лише 4 іспанці досягнули цієї позначки до нього

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата забив у ворота Фулхема свій 50-й гол в АПЛ, повторивши досягнення 4 співвітчизників.

Гол у ворота Фулхема в матчі 16 туру АПЛ став 50-м для хавбека Манчестер Юнайтед Хуана Мати у чемпіонаті. Іспанець переїхав на Туманний Альбіон в 2011 році, перейшовши з Валенсії у Челсі.

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Окрім Хуана досягнути позначки у 50 голів в АПЛ вдавалось лише 4 іспанцям. Це Фернандо Торрес (85 голів), Давід Сілва (53), Дієго Коста (52), Сеск Фабрегас (50).

Манчестер Юнайтед після 16 турів має 26 очок і перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці.

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