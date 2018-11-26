Мата пояснив, що потрібно зробити Манчестер Юнайтед для виходу з кризи

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата переконаний, що його команда ще зберігає шанси зробити нинішній сезон успішним.

"Для нас справді важливо зробити Олд Траффорд фортецею, зробити її неприступною для наших суперників. Коли вони виходять на поле нашого стадіону, вони повинні відчувати, що грати тут дуже складно.

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Ми повинні думати про це, і ми повинні думати про те, щоб грати дуже добре і дуже інтенсивно з самого початку матчу.

Очевидно, мені хотілося б сказати щось іще: повірте мені, єдиний спосіб подолати розчарування – продовжувати рухатися вперед, і в нашому випадку наступний шанс зробити це буде вже зовсім скоро. Матч проти Янг Бойз буде ключовим для досягнення нашої мети в Лізі чемпіонів.

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Ми постараємося виграти якомога більше ігор до кінця сезону. Ми знаходимося в хорошому становищі в Лізі чемпіонів, а ще є Кубок Англії. Сподіваюся, у нас буде хороша друга половина сезону", – написав Мата у своєму офіційному блозі.