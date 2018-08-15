Мата може повернутися у Валенсію

В наступному сезоні Хуан Мата може повернутися в чемпіонат Іспанії.

Гравець Манчестер Юнайтед Хуан Мата не зміг продовжити контракт з "манкуніанцями" і може повернутися у Валенсію, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, перехід може відбутися лише через рік, коли в іспанця закінчиться контракт з англійським клубом, який діє до наступного літа.

"Кажани" не проти повернення півзахисника, який вже виступав за клуб в 2008-2011 роках і провів за Валесію 125 поєдинків.

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