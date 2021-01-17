Мата може повернутися до Іспанії
Досвідчений півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Хуан Мата отримав варіант із продовженням кар'єри на батьківщині.
32-річний хавбек зацікавив Валенсію, повідомляє Tribal Football.
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Мата готовий покинути МЮ найближчого літа. Контракт іспанця з манкуніанцями чинний до 30 червня і має опцію продовження співпраці ще на сезон. Проте, менеджмент "червоних дияволів" досі не виходив на Мату з пропозицією перепідписати угоду. Натомість Валенсія має фінансові проблеми та збирається у найближчі трансферні вікна підсилюватися вільними агентами.
У нинішньому сезоні Хуан Мата провів лише 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Ветеран уже захищав кольори "кажанів" у 2007-2011 рр. і здобув із Валенсією Кубок Іспанії.
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