Мата може опинитись в Барселоні – батько хавбека МЮ вже зустрічався з керівництвом каталонського клубу

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата може повернутись на батьківщину найближчим часом.

Батько Хуана Мати спілкувався з представниками Барселони щодо можливості переходу хавбека Манчестер Юнайтед в каталонський клуб, повідомляє AS з посиланням на Cadena SER.

Манчестер Юнайтед запропонував Маті продовжити контракт, але гравець має варіанти з командами з Ліги чемпіонів

Чинний контракт 30-річного іспанця з "червоними дияволами" завершується влітку поточного року. Сам Хуан не має наміру продовжувати угоду з Юнайтед.

Нагадаємо, Мата захищає кольори МЮ з 2014 року. В поточному сезоні АПЛ гравець провів 19 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та 3-ма асистами.

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