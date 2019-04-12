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Мата може опинитись в Барселоні – батько хавбека МЮ вже зустрічався з керівництвом каталонського клубу

12 квітня 23:45 154 Читать на русском
Мата може опинитись в Барселоні – батько хавбека МЮ вже зустрічався з керівництвом каталонського клубу
Хуан Мата / Фото ФК МЮ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата може повернутись на батьківщину найближчим часом.

Батько Хуана Мати спілкувався з представниками Барселони щодо можливості переходу хавбека Манчестер Юнайтед в каталонський клуб, повідомляє AS з посиланням на Cadena SER.

Манчестер Юнайтед запропонував Маті продовжити контракт, але гравець має варіанти з командами з Ліги чемпіонів

Чинний контракт 30-річного іспанця з "червоними дияволами" завершується влітку поточного року. Сам Хуан не має наміру продовжувати угоду з Юнайтед.

Нагадаємо, Мата захищає кольори МЮ з 2014 року. В поточному сезоні АПЛ гравець провів 19 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та 3-ма асистами.

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