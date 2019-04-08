Мата – про матчі проти Барселони: Вершини створені для того, щоб їх підкорювати

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата поділився очікуваннями від майбутнього матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною.

"Я відчуваю себе добре, повністю відновився після травми, яку отримав кілька тижнів тому. Тепер у мене є мотивація добре завершити сезон разом з командою.

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Я грав проти Барселони багато разів за свою кар'єру, у мене було багато досягнень в різних змаганнях... Але неможливо забути півфінал Ліги чемпіонів в 2012 році. Мені пощастило забити гол у ворота Барселони, і я знаю, що будь-які зустрічі проти такого великого суперника виходять особливими.

Безсумнівно, Барселона відмінна команда, але ми зробимо все можливе, щоб змінити баланс в нашу користь і пройти в півфінал. Як каже наш тренер, це протистояння можна розглядати як гору - але гори створені для того, щоб їх підкорювати", – сказав Мата в інтерв'ю офіційному сайту Манчестер Юнайтед.

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Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Барселона відбудеться 10 квітня, початок матчу – о 22:00.