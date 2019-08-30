toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Масштабне фаєр-шоу – фанати Легії "спалили" сектор на стадіоні Рейнджерс

12:15 526 Читать на русском
Масштабне фаєр-шоу – фанати Легії "спалили" сектор на стадіоні Рейнджерс
Рейнджерс / Сайт клубу

Вболівальники Легії ледь не підпалили стадіон Айброкс під час матчу команд у Лізі Європи.

У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи між Рейнджерс і Легією фанати польської команди влаштували масштабне вогняне шоу.

Представник Славії іронічним сміхом відреагував на потрапляння у "групу смерті" Ліги чемпіонів – відео дня

Здавалось, що на стадіоні шотландської команди Айброкс Парк палає ціли сектор з вболівальниками, хоча насправді такий ефект зробили фанати Легії.

До слова, поєдинок завершився мінімальною перемогою Рейнджерс з рахунком 1:0. Оскільки у першому матчі була зафіксована безгольова нічия, то далі попрямували підопічні Джеррарда.

Українці у кваліфікації Ліги Європи: Зубков приєднався до рятунку Ференцвароша, Пластун голом допоміг Генту пройти Рієку

blog_ava
Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки
00:17
3226
Теги
Ліга Європи Рейнджерс Рейнджерс Легія Легія футбольні фанати Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
36
хв
Десна
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук