Масштабне фаєр-шоу – фанати Легії "спалили" сектор на стадіоні Рейнджерс

Вболівальники Легії ледь не підпалили стадіон Айброкс під час матчу команд у Лізі Європи.

У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи між Рейнджерс і Легією фанати польської команди влаштували масштабне вогняне шоу.

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Здавалось, що на стадіоні шотландської команди Айброкс Парк палає ціли сектор з вболівальниками, хоча насправді такий ефект зробили фанати Легії.

До слова, поєдинок завершився мінімальною перемогою Рейнджерс з рахунком 1:0. Оскільки у першому матчі була зафіксована безгольова нічия, то далі попрямували підопічні Джеррарда.

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