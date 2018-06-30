Маскерано встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю отриманих попереджень

У матчі проти Франції аргентинець Хав'єр Маскерано отримав рекордну 7 жовту картку на Мундіалях.

Півзахисник збірної Аргентини Хав'єр Маскерано отримав попередження в кінці першого тайму матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Франції.

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Для 34-річного футболіста ця жовта картка стала сьомою на чемпіонатах світу. За цим показником Маскерано обійшов Зінедіна Зідана, Кафу і Рафаеля Маркеса і став найбільш грубим гравцем в історії турніру, повідомляє Gracenote Live.

Нагадаємо, що після сьогоднішнього матчу аргентинець оголосив про завершення кар'єри у національній збірній.