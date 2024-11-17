Аргентина U-20 готується до Копа Амеріка в своїй віковій групі, який відбудеться у січні 2025 року. Напередодні команда Маскерано провела спаринг проти однолітків із Болівії, а головному тренеру довелося вийти на авансцену.

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Вже на старті зустрічі аргентинці відкрили рахунок, а на 14 хвилині могли отримати чисельну більшість. Натан Тіто здійснив настільки грубий фол, що навіть в товариському матчі арбітр вирішив показати пряму червону картку.

Однак Маскерано не захотів таких дивідендів. Тренер аргентинців звернувся до колеги з Болівії та рефері з пропозицією замість вилучення провести заміну. Вочевидь Хав'єр не хотів майже весь матч грати в більшості, щоб перевірити свою команду в більш конкурентних умовах. Так на полі з'явився Ренан Терасас. Зрештою, побоювання Маскерано виявилися не безпідставними – і в рівних складах Аргентина U-20 розгромила суперника з рахунком 4:0.