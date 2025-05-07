Барселона не змогла пробитися у фінал Ліги чемпіонів, програвши Інтеру (3:4, заг 6:7) у двоматчевому протистоянні.

Шимон Марциняк під час матчу Інтера та Барселони / фото: PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images

Після невдачі "кулес" каталонський ЗМІ намагається знайти винного у поразці команди. Головному арбітру матчу Шимону Марциняку та його асистентам дісталася величезна порція критики.

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Mundo Deportivo, намагаючись розібратися "що сталося", звинуватив поляка у симпатіях до Реала: "Марциняк, який має дружнє минуле з Мадридом, "збентежив Барселону", взявши участь у відеосуддівстві разом із дуетом голландців Хіглера і Ван Букеля".

Далі видання перелічує всі помилки, на їхню думку, яких припустився польський арбітр зі своїми помічниками. При цьому кожен раз нагадуючи, що в минулому Марциняк вже "неправильно судив" матчі Барселони.

Епізод з потраплянням м'яч у біцепс Ачербі після удару Ольмо прокоментували так: "Він відбив м'яч у бік воріт (тобто змінив траєкторію), але Марциняк і дует VAR-"тюльпанів" були бездіяльними".

Щодо пенальті, то видання вважає, що відеоасистенти VAR не повинні були втручатися, оскільки поляк не призначив 11-метровий і не було явної помилки.

Відзначили також, що у Марциняка не знайшлося попереджень для Дімарко, який, на думку каталонського ЗМІ, занадто багато фолив на Ямалю.

"Коли виникали сумніви, Марчіняк дозволяв продовжувати, а VAR утримувався від усього", – підсумувало видання.

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