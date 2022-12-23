Польський рефері ФІФА Шимон Марциняк відреагував на нібито свої скандальні рішення у фіналі ЧС між Аргентиною і Францією.

Після поразки (3:3, по пенальті 2:4) французи почали шукати виправдання поразкам і звинувачувати у всьому рефері. Спершу сказали, що треба скасувати другий гол Мессі, адже у той момент на полі були запасні гравці, а потім взагалі створили петицію для перегравання фіналу, яку вже підписали понад 200 тисяч людей.

Фінал ЧС-2022 хочуть переграти – все через "продажного" арбітра

Головний рефері того матчу Шимон Марциняк повернувся у Польщу й організував пресконференцію, на якій відповів французам. Арбітр показав на телефоні фото пенальті у виконанні Кіліана Мбаппе. На ньому видно, що кілька футболістів ще до гола опинились на полі.

"Французи ж не згадають про це фото. Ви можете побачити сімох французів, які перебувають на полі, коли Мбаппе забиває", – резюмував Марциняк.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022