Мартінш: З такою грою, яку ми показали у матчі з АЕКом, ми можемо пройти Динамо

Наставник Олімпіакоса Педру Мартінш поділився враженнями від перемоги своєї команди у матчі проти АЕКа.

"Тренер АЕКа добре спланував гру. У суперника була розумна тактика і він грав у відкритий футбол. Гостям вдалося забити в першому таймі, скориставшись нашим поганим психологічним станом після двох невдалих результатів.

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У другому таймі Олімпіакос нарешті показав своє справжнє обличчя. Ми заграли куди якісніше, пішли передачі і комбінаційний футбол. А коли забили перший і другий м'ячі ,з'явилася і впевненість у перемозі. Я вдячний моїм хлопцям, які змогли впоратися з досить складною ситуацією.

Такий результат дуже важливий з психологічної точки зору перед матчем-відповіддю в Лізі Європи в Києві. Було дуже потрібно перемогти в афінському дербі. Наші вболівальники заслуговують такої гри Олімпіакоса і ми виграли, як вони люблять: чесно і красиво. Важливо не розгубити гру і впевненість в своїх силах. Тоді, я думаю, що у нас будуть всі можливості переграти Динамо і вийти в наступний раунд турніру", – цитує Мартінша офіційний сайт Олімпіакоса.

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