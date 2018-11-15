Мартіно очолить збірну Мексики

Наставник Атланти Юнайтед Херардо Мартіно найближчим часом змінить місце роботи.

Аргентинський фахівець Херардо Мартіно працюватиме головним тренером збірної Мексики, повідомляє видання Univision.

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55-річний фахівець підпише контракт з Федерацією футболу Мексики на 4 роки із зарплатою 8,8 млн доларів.

Нагадаємо, зараз Мартіно очолює Атланту Юнайтед. До виконання обов'язків наставника збірної Мексики Херардо приступить після закінчення сезону в МЛС.

Раніше Мартіно очолював Барселону, а також працював зі збірними Аргентини і Парагваю.

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