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Мартіно очолить збірну Мексики

10:59 135 Читать на русском
Мартіно очолить збірну Мексики
Херардо Мартіно / Фото AFP

Наставник Атланти Юнайтед Херардо Мартіно найближчим часом змінить місце роботи.

Аргентинський фахівець Херардо Мартіно працюватиме головним тренером збірної Мексики, повідомляє видання Univision.

Екс-наставник Барселони Мартіно став найкращим тренером року в МЛС

55-річний фахівець підпише контракт з Федерацією футболу Мексики на 4 роки із зарплатою 8,8 млн доларів.

Нагадаємо, зараз Мартіно очолює Атланту Юнайтед. До виконання обов'язків наставника збірної Мексики Херардо приступить після закінчення сезону в МЛС.

Раніше Мартіно очолював Барселону, а також працював зі збірними Аргентини і Парагваю.

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Теги
Світ Барселона Барселона Мексика Мексика Херардо Мартіно Херардо Мартіно Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
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