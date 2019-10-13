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Мартінес знайшов один недолік у грі збірної Бельгії проти Казахстану

18:55 96 Читать на русском
Мартінес знайшов один недолік у грі збірної Бельгії проти Казахстану
Роберто Мартінес / Reuters

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2020 проти казахів

 

"Вся увага моїм гравцям, це неймовірний колектив. Ця збірна чудово представляє бельгійський футбол. Я дуже пишаюся ними.

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Ми знали, що Казахстан буде особливим викликом. Це була довга поїздка, і нам довелося грати на штучному газоні, але коли ти правильно налаштований, немає нічого складного.

Ми створили багато моментів у другому таймі. Якщо я і повинен щось критикувати, то нашу реалізацію. Цей виступ показує справжню сфокусованість цієї групи гравців. Приємно бачити, як вони працюють", – цитує Мартінеса офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Бельгія ще не втратила жодного очка у відборі на Євро-2020 – вісім перемог у восьми матчах.

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Євро-2020 Роберто Мартінес Роберто Мартінес Казахстан - Бельгія Бельгія Бельгія
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