Мартінес: У матчі за 3 місце ЧС-2018 постараємося випустити найсильніших гравців

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес запевнив, що у матчі за 3 місце на ЧС-2018 проти Англії зіграє основний склад.

"Завтра я хочу, щоб гравці насолодилися футболом і постаралися перемогти. Ми не будемо вести тактичну гру з Гаретом Саутгейтом.

Я упереджено ставлюся до Лукаку. Я працював з ним, коли йому було 19 років. Я завжди говорив, що він нападник, який може робити все. Найголовніше, що він вміє завершувати атаки і забивати голи. Так, я вважаю Лукаку кращим нападником. У нього одна нав'язлива ідея – бути найкращим в світі. І за це я його дуже поважаю.

Бельгія – Англія: де дивитись онлайн матчу за 3 місце ЧС-2018

Думаю, Куртуа потрібно дозволити продовжувати грати у воротах. Ми не змінюємо гравців за принципом ротації. Сімон Міньоле – наш номер два, він прекрасно готовий. Всі, хто завтра вийде на поле, в ідеальній формі. Ми постараємося випустити найсильніших гравців. Можливо, знадобиться кілька замін, все-таки вже сьомий матч", – цитує Роберто Мартінеса видання Чемпионат.

Нагадаємо, що матч за 3 місце на чемпіонаті світу-2018 Бельгія – Англія відбудеться 14 липня о 17.00. У плей-офф "червоні дияволи" пройшли Японію та Бразилію, але поступилися Франції.

ЧС-2018 Франція – Бельгія: долю півфіналу вирішує "золотий гол", Мбаппе і Дешам ставлять історичні рекорди