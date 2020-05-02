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Мартінес продовжив контракт зі збірною Бельгії, – HLN

2 травня 11:04 101 Читать на русском
Мартінес продовжив контракт зі збірною Бельгії, – HLN
Роберто Мартінес / Belga

Королівська бельгійська футбольна асоціація вирішила продовжити співпрацю з керманичем національної команди Роберто Мартінесом.

Іспанський фахівець підписав новий контракт із "червоними дияволами", повідомляє HLN.

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Термін дії попередньої угоди Мартінеса зі збірною Бельгії завершувався влітку цьогоріч. Через перенесення Євро-2020 асоціація запропонувала 46-річному тренеру новий контракт. Тепер він працюватиме з національною командою і на ЧС-2022, якщо бельгійці туди кваліфікуються.

Відзначимо, що збірна Бельгії лідирує в рейтингу ФІФА. Роберто Мартінес очолив національну команду влітку 2016-го. Під його керівництвом бельгійці стали бронзовими призерами чемпіонату світу-2018 в Росії.

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Теги
Євро-2020 Бельгія Бельгія Бельгія Роберто Мартінес Роберто Мартінес
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