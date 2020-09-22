Хаві Мартінес провів своє останнє тренування з партнерами по Баварії та покинув табір мюнхенців, повідомляє Bild.

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На загальному фото чинного складу чемпіона Німеччини – іспанського хавбека вже не було. Хаві вже чекають на батьківщині – він має пропозиції від Реал Сосьєдада та Атлетіка з Більбао. Сам гравець більше схиляється до басків, де раніше провів 6 років (2006-2012).

У минулому сезоні Бундесліги Мартінес провів 16 матчів.

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