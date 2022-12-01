"Червоні дияволи" залишились без головного тренера, який працював з командою з 2016 року.

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес після вильоту своєї команди з чемпіонату світу оголосив про звільнення з посади, повідомляє прес-служба "червоних дияволів".

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49-річний фахівець вже встиг попрощатися зі своїми підопічними та асистентами.

"Це був мій останній матч на чолі команди. Емоційний момент. Я не можу продовжувати. Попрощався з гравцями та штабом. Я збирався піти у будь-якому разі, навіть якби ми стали чемпіонами світу. Ухвалив рішення перед ЧС-2022", – цитує Мартінеса Het Laatste Nieuws.

До слова, у груповому етапі Бельгія здолала Канаду (1:0), поступилась Марокко (0:2) і розписала нічию з Хорватією (0:0), посівши у підсумку 3-ю сходинку групи F з 4 очками.

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