"Я першим викину рушник, як тільки відчую, що вже не можу дати команді те, що їй потрібно. Розчарування через поразку від Італії велике, але ми вже зосереджені на кваліфікації ЧС-2022 і Лізі націй.

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Я піду тільки тоді, коли відчую, що більше нічого не можу дати команді. Про моє майбутнє багато говорять, робили це і до, і після, і під час Євро. Мені ж про себе складно говорити. Важливо створити найкращі умови для роботи і розвитку футболістів. У цієї групи повно енергії, проект все ще розвивається. Команда готова йти далі", – цитує Мартінеса Daily Mail.

Нагадаємо, збірна Бельгії на Євро-2020 виграла свою групу, але вилетіла з турніру в чвертьфіналі, поступившись Італії (1:2). Роберто Мартінес очолює команду з 2016 року. Його контракт розрахований до закінчення ЧС-2022.

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