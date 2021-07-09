Мартінес не збирається покидати збірну Бельгії: "Піду, коли відчую, що більше нічого не можу дати команді"
Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес налаштований працювати з командою до моменту, поки віритиме у власні сили.
"Я першим викину рушник, як тільки відчую, що вже не можу дати команді те, що їй потрібно. Розчарування через поразку від Італії велике, але ми вже зосереджені на кваліфікації ЧС-2022 і Лізі націй.
Бельгія ухвалила остаточне рішення щодо Мартінеса після чергового вильоту з великого турніру
Я піду тільки тоді, коли відчую, що більше нічого не можу дати команді. Про моє майбутнє багато говорять, робили це і до, і після, і під час Євро. Мені ж про себе складно говорити. Важливо створити найкращі умови для роботи і розвитку футболістів. У цієї групи повно енергії, проект все ще розвивається. Команда готова йти далі", – цитує Мартінеса Daily Mail.
Нагадаємо, збірна Бельгії на Євро-2020 виграла свою групу, але вилетіла з турніру в чвертьфіналі, поступившись Італії (1:2). Роберто Мартінес очолює команду з 2016 року. Його контракт розрахований до закінчення ЧС-2022.
Ця Бельгія вже зламалася – несіть нову, або Чому Мартінес не витримав лівого хука Манчіні