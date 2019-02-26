toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мартінес не буде очолювати Лестер

00:20 54 Читать на русском
Мартінес не буде очолювати Лестер
Роберто Мартінес / Sky Sports

Роберто Мартінес випав з числа претендентів на посаду головного тренера Лестера.

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес не буде очолювати Лестер, повідомляє Sky Sports.

Еллардайс може очолити Лестер

"Лиси" розглядали іспанця в статусі потенційної заміни Клоду Пюелю, який був звільнений після порзазки в матчі 27 туру АПЛ проти Крістал Пелас (1:4).

Іншими претендентами на тренерський місток є Рафаель Бенітес, Сем Еллардайс, Ніл Леннон та Брендан Роджерс.

Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Лестер Сіті Лестер Сіті Англія Роберто Мартінес Роберто Мартінес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
9
хв
Лаціо
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук