Роберто Мартінес випав з числа претендентів на посаду головного тренера Лестера.

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес не буде очолювати Лестер, повідомляє Sky Sports.

Еллардайс може очолити Лестер

"Лиси" розглядали іспанця в статусі потенційної заміни Клоду Пюелю, який був звільнений після порзазки в матчі 27 туру АПЛ проти Крістал Пелас (1:4).

Іншими претендентами на тренерський місток є Рафаель Бенітес, Сем Еллардайс, Ніл Леннон та Брендан Роджерс.

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