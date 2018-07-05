Мартінес: Ми не змирилися з роллю темної конячки, хочемо перемогти Бразилію

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився очікуваннями на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бразилії.

"Ми називаємо бразильців фаворитами не тому, що боїмося їх. Бельгія ніколи не вигравала чемпіонат світу, а бразильці робили це багато разів. Як після цього ми можемо говорити, що знаємо, як перемагати на такому турнірі?

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Ми поважаємо нашого суперника, який володіє неймовірним складом, але скажу, що це не означає, що ми змирилися з роллю темної конячки. Ми хочемо перемогти", – цитує Мартінеса офіційний сайт ФІФА.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія відбудеться завтра, 6 липня. Початок матчу – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.