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Мартінес: Ми не змирилися з роллю темної конячки, хочемо перемогти Бразилію

23:10 156 Читать на русском
Мартінес: Ми не змирилися з роллю темної конячки, хочемо перемогти Бразилію
Роберто Мартінес / Фото: ФІФА

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився очікуваннями на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бразилії.

"Ми називаємо бразильців фаворитами не тому, що боїмося їх. Бельгія ніколи не вигравала чемпіонат світу, а бразильці робили це багато разів. Як після цього ми можемо говорити, що знаємо, як перемагати на такому турнірі?

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Ми поважаємо нашого суперника, який володіє неймовірним складом, але скажу, що це не означає, що ми змирилися з роллю темної конячки. Ми хочемо перемогти", – цитує Мартінеса офіційний сайт ФІФА.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія відбудеться завтра, 6 липня. Початок матчу – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
21
год
:
2
хв
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Бельгія Роберто Мартінес Роберто Мартінес Бельгія Бельгія
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