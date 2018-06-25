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Мартиненко став гравцем Ворскли

06:30 4 Читать на русском
Мартиненко став гравцем Ворскли
Євген Мартиненко / ФК Ворскла

Захисник Євген Мартиненко підписав контракт з полтавською Ворсклою.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 24-річного захисника Євгена Мартиненка.

Контракт розрахований на 2 роки.

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Останнім клубом Мартиненка був одеський Чорноморець, вихованцем якого він є. У складі одеситів захисник провів 63 поєдинки та забив 4 голи.

Останні півроку у складі Ворскли виступає ще один вихованець "моряків" Денис Васін.

Теги
Трансфери чемпіонату України Євген Мартиненко Євген Мартиненко Ворскла Ворскла Трансфери
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