Мартиненко став гравцем Ворскли

Захисник Євген Мартиненко підписав контракт з полтавською Ворсклою.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 24-річного захисника Євгена Мартиненка.

Контракт розрахований на 2 роки.

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Останнім клубом Мартиненка був одеський Чорноморець, вихованцем якого він є. У складі одеситів захисник провів 63 поєдинки та забив 4 голи.

Останні півроку у складі Ворскли виступає ще один вихованець "моряків" Денис Васін.