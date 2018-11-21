Мартін О'Ніл покинув збірну Ірландії – він виводив команду на Євро-2016

Головний тренер збірної Ірландії Мартін О'Ніл, а також його помічник Рой Кін подали у відставку після невдалого виступу команди в Лізі націй.

Про припинення співпраці з фахівцями повідомила прес-служба Футбольної асоціації Ірландії (FAI).

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"Від імені ради FAI я хотів би подякувати Мартіну, Рою і всій команді за їхню роботу з командою Ірландії за останні п'ять років.

За час роботи Мартіна було багато хороших моментів, особливо Євро-2016 у Франції, який буде довго жити в пам'яті всіх ірландських уболівальників", – зазначив виконавчий директор FAI Джон Делані.

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О'Ніл очолював збірну Ірландії з листопада 2013 року. Під його керівництвом команда в нинішньому сезоні Ліги націй набрала лише два очки і посіла останнє місце в своїй групі зі збірними Данії та Уельсу.