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Мартін О'Ніл покинув Ноттінгем Форест – клуб вже знайшов нового тренера

17:46 386 Читать на русском
Мартін О'Ніл покинув Ноттінгем Форест – клуб вже знайшов нового тренера
Мартін О'Ніл / Фото ФК Ноттінгем Форест

Ноттінгем Форест провів ротацію на тренерському містку.

Ноттінгем Форест на офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Мартіном О'Нілом, який очолив клуб в січні.

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"Ми дякуємо Мартіну за його старання під час перебування в команді і бажаємо всього найкращого в майбутньому", – йдеться в заяві клубу.

Новим наставником Ноттінгема призначено Сабрі Лямуші. Останнім місцем роботи французького фахівця був Ренн.

За підсумками минулого сезону Чемпіоншипу Ноттінгем Форест посів 9-ту сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Англія Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест Мартін О'Ніл Мартін О'Ніл Чемпіоншип Сабрі Лямуші Сабрі Лямуші
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