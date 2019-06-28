Мартін О'Ніл покинув Ноттінгем Форест – клуб вже знайшов нового тренера

Ноттінгем Форест провів ротацію на тренерському містку.
Ноттінгем Форест на офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Мартіном О'Нілом, який очолив клуб в січні.
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"Ми дякуємо Мартіну за його старання під час перебування в команді і бажаємо всього найкращого в майбутньому", – йдеться в заяві клубу.
Новим наставником Ноттінгема призначено Сабрі Лямуші. Останнім місцем роботи французького фахівця був Ренн.
За підсумками минулого сезону Чемпіоншипу Ноттінгем Форест посів 9-ту сходинку турнірної таблиці.
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