Мартін О'Ніл покинув Ноттінгем Форест – клуб вже знайшов нового тренера

Ноттінгем Форест провів ротацію на тренерському містку.

Ноттінгем Форест на офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Мартіном О'Нілом, який очолив клуб в січні.

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"Ми дякуємо Мартіну за його старання під час перебування в команді і бажаємо всього найкращого в майбутньому", – йдеться в заяві клубу.

Новим наставником Ноттінгема призначено Сабрі Лямуші. Останнім місцем роботи французького фахівця був Ренн.

За підсумками минулого сезону Чемпіоншипу Ноттінгем Форест посів 9-ту сходинку турнірної таблиці.

#NFFC are delighted to announce that Sabri Lamouchi has been appointed as the club’s new head coach.https://t.co/ZvqVXabJwy — Nottingham Forest FC (@NFFC) 28 червня 2019 р.

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