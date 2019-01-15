Мартін О'Ніл очолив Ноттінгем Форест

66-річний фахівець призначений на тренерський місток "лісників".

Ноттінгем Форест на офіційному сайті оголосив про призначення Мартіна О'Ніла на посаду головного тренера команди.

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Деталі угоди наразі не розголошують. Раніше команду за власним бажанням покинув Айтор Каранка.

Останнім місцем роботи О'Ніла була збірна Ірландії.

Нагадаємо, що Мартін доволі успішно виступав за Ноттінгем у якості гравця. Разом з "лісниками" він двічі тріумфував у Кубку європейських чемпіонів, Кубку ліги. Перемагав у Суперкубку УЄФА та чемпіонаті Англії.

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