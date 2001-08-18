Мартіаль у четвер повернеться до Манчестер Юнайтед

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Антоні Мартіаль заявив, що готовий повернутися до складу команди й пояснив свою тижневу відсутність.

"Вдячний вам за ваші повідомлення. Із моїм маленьким усе гаразд, мамі було набагато важче. Але зараз їй, дякувати Богу, вже краще. Прошу вибачення, але моя сім'я для мене завжди буде на першому місці. Завтра повернусь у Манчестер", – написав Мартіаль у своєму твіттері.

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Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед оштрафував Мартіаля на 250 тисяч євро. Це сталося через те, що він упродовж восьми днів не з'являється на тренуваннях команди. Тиждень тому француз полетів на батьківщину через народження сина, але не повернувся до складу "червоних дияволів" у терміни, які очікував Жозе Моурінью.

Раніше повідомлялося, що Антоні Мартіаль може покинути Манчестер Юнайтед та перейти в інший клуб. У минулому сезоні вінгер зіграв 30 матчів в АПЛ, у яких забив 9 м'ячів.