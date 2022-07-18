Мартіаль може замінити Азара в Челсі

Лондонський Челсі цікавиться нападником Манчестер Юнайтед Антоні Мартіалем.
Антоні Мартіаль, який поїхав з Манчестер Юнайтед на збір у США, повідомив головному тренеру "червоних дияволів" Жозе Моурінью, що він хоче покинути клуб, передає Sky Sports.
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Контракт француза з "манкуніанцями" завершується у 2019 році, але клуб не хоче продавати гравця і готовий активувати опцію в контракті, за якою Мартіаль залишиться на Олд Траффорд ще на рік.
Челсі готовий зробити пропозицію МЮ щодо футболіста, також ним цікавиться Баварія, але німців не задовольняє сума, яку хоче отримати Юнайтед.
Починаючи з 10 серпня його зможуть придбати лише іноземні клуби, оскільки трансферне вікно в Англії закривається днем раніше.
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