Мартіаль може замінити Азара в Челсі

Лондонський Челсі цікавиться нападником Манчестер Юнайтед Антоні Мартіалем.

Антоні Мартіаль, який поїхав з Манчестер Юнайтед на збір у США, повідомив головному тренеру "червоних дияволів" Жозе Моурінью, що він хоче покинути клуб, передає Sky Sports.

Челсі не збирається продавати Азара – бельгійцю запропонують новий контракт

Контракт француза з "манкуніанцями" завершується у 2019 році, але клуб не хоче продавати гравця і готовий активувати опцію в контракті, за якою Мартіаль залишиться на Олд Траффорд ще на рік.

Челсі готовий зробити пропозицію МЮ щодо футболіста, також ним цікавиться Баварія, але німців не задовольняє сума, яку хоче отримати Юнайтед.

Починаючи з 10 серпня його зможуть придбати лише іноземні клуби, оскільки трансферне вікно в Англії закривається днем раніше.

Пікфорд може опинитися в Челсі