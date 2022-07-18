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Мартіаль може замінити Азара в Челсі

20:24 329 Читать на русском
Мартіаль може замінити Азара в Челсі
Антоні Мартіаль / Sky Sports

Лондонський Челсі цікавиться нападником Манчестер Юнайтед Антоні Мартіалем.

Антоні Мартіаль, який поїхав з Манчестер Юнайтед на збір у США, повідомив головному тренеру "червоних дияволів" Жозе Моурінью, що він хоче покинути клуб, передає Sky Sports.

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Контракт француза з "манкуніанцями" завершується у 2019 році, але клуб не хоче продавати гравця і готовий активувати опцію в контракті, за якою Мартіаль залишиться на Олд Траффорд ще на рік.

Челсі готовий зробити пропозицію МЮ щодо футболіста, також ним цікавиться Баварія, але німців не задовольняє сума, яку хоче отримати Юнайтед.

Починаючи з 10 серпня його зможуть придбати лише іноземні клуби, оскільки трансферне вікно в Англії закривається днем раніше.

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