Колишній нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль перейде з АЕК до Монтеррея, інформує Фабріціо Романо. Афінський клуб вже дозволив гравцеві відправитися до Мексики для проходження медогляду.

Онана офіційно став одноклубником трьох українців

З лютого цього року за Монтеррей грає колишній захисник Реала Серхіо Рамос.

У минулому сезоні чемпіонату Греції 29-річний Марсьяль провів 19 матчів і забив 7 м'ячів.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: 13 гравців ризикують пропустити дербі – шалені проблеми команд після збірних