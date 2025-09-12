Марсьяль знайшов собі новий клуб – він гратиме разом із легендою Реала
Антоні Марсьяль продовжить кар'єру в чемпіонаті Мексики.
Колишній нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль перейде з АЕК до Монтеррея, інформує Фабріціо Романо. Афінський клуб вже дозволив гравцеві відправитися до Мексики для проходження медогляду.
З лютого цього року за Монтеррей грає колишній захисник Реала Серхіо Рамос.
У минулому сезоні чемпіонату Греції 29-річний Марсьяль провів 19 матчів і забив 7 м'ячів.
