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Марсьяль забив ювілейний гол за Манчестер Юнайтед і повторив досягнення легендарного Кантона

06:00 350 Читать на русском
Марсьяль забив ювілейний гол за Манчестер Юнайтед і повторив досягнення легендарного Кантона
Антоні Марсьяль / Reuters

Форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль відкрив рахунок в матчі проти Вулверхемптона.

58’ Рубен Невеш
 
Антоні Марсьяль 27’
27’ Антоні Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Гол Антоні Марсьяля став 50-м для французького нападника у складі Манчестер Юнайтед, передає Opta.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, форвард повторив досягнення легендарного Еріка Кантона, ставши другим французом, який забив не менше 50 голів у формі "червоних дияволів". На рахунку Кантона 79 голів у складі манкуніанців.

Додамо, що з моменту переходу Антоні в Манчестер Юнайтед жоден інший гравець команди не забив більше.

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Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед Ерік Кантона Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль
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