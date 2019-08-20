Марсьяль забив ювілейний гол за Манчестер Юнайтед і повторив досягнення легендарного Кантона

Форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль відкрив рахунок в матчі проти Вулверхемптона.

Гол Антоні Марсьяля став 50-м для французького нападника у складі Манчестер Юнайтед, передає Opta.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, форвард повторив досягнення легендарного Еріка Кантона, ставши другим французом, який забив не менше 50 голів у формі "червоних дияволів". На рахунку Кантона 79 голів у складі манкуніанців.

Додамо, що з моменту переходу Антоні в Манчестер Юнайтед жоден інший гравець команди не забив більше.

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